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Başkanlar Konuşuyor: Osmaniye

DÜNYA Gazetesi ve TOBB iş birliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet konuk oldu.

Osmaniye’de bulunan OSB’nin tamamının dolduğunu belirten başkanlar, ikinci OSB için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkanlar konuşuyor her perşembe saat 14.00'da Dünya YouTube hesabında yayında


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