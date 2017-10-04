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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama

Patlama sonrası yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.
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