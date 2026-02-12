Google Haberler

Bayburt'ta kuduz olduğunu anlayan Puhu kuşu intihar etti

Bayburt’ta bir vatandaşın dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhunun kuduz olduğu tespit edilirken, kuşun hastalığın yol açtığı nörolojik etkiler sonucu kendi boynunu kırarak telef olduğu belirlendi.

Bayburt'ta bir vatandaş, dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhuyu aracına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Tedavi altına alınan puhunun kuduz olduğu tespit edildi.

Kop Dağı mevkiinde hareketsiz halde duran puhu kuşunu fark eden Ersoy Olüç, kuşun yaralı olduğunu düşünerek tedavi altına alınması için aracına aldı. Puhuyu Bayburt'a getiren Olüç, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine yaralı puhu, DKMP ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan puhunun yapılan muayene ve tetkiklerinde kanında kuduz virüsüne rastlandı. Hastalık nedeniyle davranış bozukluğu gösterdiği belirtilen puhu, kuduzun yol açtığı nörolojik etkiler sonucu kendi boynunu kırdı.

Boynu kırılan puhunun, telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
