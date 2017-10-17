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Baykal, tedbir amaçlı uyutuluyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ameliyatın başarılı geçtiğini, tedbir amaçlı uyutulduğunu söyledi.
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