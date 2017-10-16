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Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bilincinin açık olduğu ve his kaybında iyileşme gözlemlendiğini açıkladı.
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