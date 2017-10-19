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Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık duruma ilişkin, "Gelişmeler olumlu, olumsuz değişiklik yok" dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş de, "Kanamada gerileme var, kötüye gidiş yok" diye konuştu.
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