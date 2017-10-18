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Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: "Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzluklar var" dedi.
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