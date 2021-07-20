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  4. Baykar, 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi' projesinin ilk görsellerini paylaştı

Baykar, 'Muharip İnsansız Uçak Sistemi' projesinin ilk görsellerini paylaştı

Bayraktar, "Hedefimiz; genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz #MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek, geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak!" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Paylaşımında MİUS'a ilişkin çektiği bir videoya da yer veren Bayraktar, videodaki konuşmasında, "Bugün arife günü. Yarın duyuracağımız sürprizle alakalı birçok soru geldiğini gördüğüm için bayramın ilk günü sürpriz açıklandıktan sonra yayınlamak üzere bu kısa videoyu çekiyorum. İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) projemizin 12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyorduk. AKINCI'nın seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız hız kazandı. Geliştirdiğimiz bu projenin devam eden kavramsal tasarımlarını paylaşmış oluyoruz. Halihazırda dünyada bu alanda geliştirme çalışmaları yürütüyor. İnsansız savaş uçaklarının, aynen SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharebe konseptini değiştireceği, gelecekte 5'inci nesil savaş uçaklarının yerine geçeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

- "MİUS, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak"

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#MİUS #Bayraktar #Haber

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