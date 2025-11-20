Bayraktar KIZILELMA, F-16 ile tarihi teste imza attı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste imza atarak hedef F-16’ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasındaki etkinliğini kanıtlayacak kritik virajlardan birini daha başarıyla döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA