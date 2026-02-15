Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi

Türk savunma sanayii deniz havacılığındaki önemli bir adımı daha başarıyla tamamladı. 2026 yılında NATO'nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'nın deniz safhasında, TCG ANADOLU'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve atış gücüyle bir kez daha rüşdünü ispatladı.

Tatbikat kapsamında gemide konuşlu bulunan ve kısa pistten sorunsuz şekilde kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri milli SİHA'nın deniz hedeflerine yaptığı başarılı atışların ardından tam not verdi. Müttefik ülke askerlerini büyüleyen Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle bulan atışların ardından TCG ANADOLU'ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı.

Yurt dışında ilk operasyonel gösterim

Kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3'ün bu faaliyeti, yurt dışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması sebebiyle stratejik bir önem taşıyor. TCG ANADOLU gemisinde hâlihazırda 3 adet Bayraktar TB3 SİHA görev yaparken, bu platformların Baltık Denizi gibi zorlu bir coğrafyada sergilediği performans NATO müttefikleri tarafından da büyük ilgiyle takip ediliyor.

İleri safhalarda koordineli harekât



Tatbikatın ilerleyen aşamalarında Bayraktar TB3'lerin kabiliyetleri en üst seviyede sergilenmeye devam edecek. Planlamaya göre önümüzdeki günlerde iki adet Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU'dan arka arkaya kalkış yaparak koordineli bir harekât icra etmesi de hedefleniyor. Bu safhada bir Bayraktar TB3 ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğer Bayraktar TB3 platformunun ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Seçkin Gözlemci Günü'nde NATO üst düzey komuta kademesine yönelik özel bir uçuş gösterimi sunacak olan Bayraktar TB3'ün tatbikat kapsamına göre uzun menzilli uçuş görevi icra etmesi de muhtemel senaryolar arasında yer alıyor.

Caydırıcılığa katkı

Bayraktar TB3 SİHA'ların konuşlu olduğu TCG ANADOLU ve beraberindeki Türk deniz görev grubunun Baltık Denizi'ndeki varlığı, savunma uzmanları tarafından müttefik savunma planları çerçevesinde caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.