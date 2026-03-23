Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi
Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken, Cevizlibağ-Zincirlikuyu hattında uzun kuyruklar oluştu.
Kent genelinde artan araç sayısı nedeniyle özellikle D-100 Karayolu’nda trafik akışı yavaşladı. Cevizlibağ mevkiinden Zincirlikuyu istikametine doğru uzanan hatta yoğunluk dikkat çekti.
Araçların zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğunun gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.