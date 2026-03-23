Google Haberler

Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi

Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken, Cevizlibağ-Zincirlikuyu hattında uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul’da Ramazan Bayramı sonrası haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu etkili oldu. İş ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, ana arterlerde yoğunluk nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kent genelinde artan araç sayısı nedeniyle özellikle D-100 Karayolu’nda trafik akışı yavaşladı. Cevizlibağ mevkiinden Zincirlikuyu istikametine doğru uzanan hatta yoğunluk dikkat çekti.

Bayram sonrası İstanbul’da trafik kilitlendi - Resim : 1

Araçların zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğunun gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
