Bayram tatilinde "Doğu Ekspresi"ne ilgi arttı
Bayram tatilinde masalsı yolculuk yapmak isteyenler Doğu Ekspresi'ne ilgi gösteriyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi treni, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi görüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.
Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.
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