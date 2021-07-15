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Bayramda 5 milyon kişi göç edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 gün bayram tatili açıklamasının ardından, tatilciler yola çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi
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İstanbullular denizi, kumu, güneşi kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkan turizm merkezlerine akın etti.

'ANA PAZARIMIZ İÇ PAZAR OLDU''

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, yoğun bir bayram haftası geçireceklerini düşündüklerini söyledi.

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#KurbanBayramı #Turizm #Bodrum

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