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Bayramın ilk gününde İstanbul’da yollar boş kaldı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 1’e düşen İstanbul'da boş kalan yollar havadan görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

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