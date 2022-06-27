BDDK'dan Sert Hamle! Kritik Kararın Dolar, Altın, Borsaya Etkileri |Tuncay Turşucu ile Piyasa Yorumu

➤BDDK’nın döviz hamlesi ne anlama geliyor?

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Lirası cinsi ticare kredilere yeni düzenleme getirdi. Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.