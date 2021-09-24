Belçika'da binlerce işçi 'ücret yasası' için yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce işçi, ücretlerinin artırılmasını sınırlayan yasayı protesto için yürüyüş düzenledi.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

Binlerce işçi, "96 yasasını" eleştiren "Yasayı mutlaka değiştirin", "Bu ülkedeki işçiler kızgın", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Enflasyon, Belçika’da yüzde 4,7 ölçülmüştü.