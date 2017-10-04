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Belediye işçilerinden maaş protestosu

Maaşlarını 3 aydır alamadıklarını iddia eden bazı işçiler, Avcılar Belediyesi'ni protesto etti.
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