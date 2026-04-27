Belediyede korku filmi gibi anlar: Satırlı saldırı anı kamerada...
Ordu'nun Aybastı ilçesinde belediye binasında yaşanan satırlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 21 Nisan'da belediyeye gelen Yusuf Doğan, sekreter Adem Demirkale'ye satırla saldırarak başından yaraladı. Olay sırasında çalışanların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yaralanan Demirkale hastaneye kaldırılırken, saldırı anının kameraya yansıyan görüntüleri olayın boyutunu gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA