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Erdoğan’dan ABD'ye koruma tepkisi: Bu ülkeye medeni diyemem

Erdoğan’dan ABD'ye koruma tepkisi: Bu ülkeye medeni diyemem Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de korumalarının gözaltına alınması kararına tepki göstererek “Ben bu ülkeye medeni demem” dedi.
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