Meydanlarda toplananlar savaş karşıtları, pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı. Gözaltına alınan protestoculardan birinin 'Beni tutuklamayın Putin'i tutuklayın' diye bağırdığı görüldü.

Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.