Benzine her gün zam mı gelecek? Petrolde 300 dolar felaket senaryosu gerçek olur mu?

ABD Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladı. İngiltere de yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatını kademeli azaltma kararı aldı. Rusya'ya petrol ambargosu savaşın başından bu yana yükselen enerji fiyatlarıyla ilgili endişeleri körükledi. Petrol yeniden 130 doları aştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." demişti. İçerde de benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına hemen hemen her gün zam geliyor.