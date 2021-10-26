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Beşiktaş evinde Galatasaray'ı devirdi!

İmam Güneş ve Ceyhun Kuburlu’nun sunumu ile Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Spor Talks programında derbiyi değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Süper Lig 'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray 'ı ağırladı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 yenmeyi başardı ve 3 puanı alarak zirve takibini sürdürdü. Galibiyetin mimarı ise 2 gol birden kaydeden Cyle Larin oldu. Galatasaray'da Mostafa Mohamed 81. dakikada penaltı kaçırdı ve beraberlik şansından yararlanamadı.

Galatasaray 35. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti. Ancak Sarı-Kırmızılı ekibin üstünlüğü çok sürmedi. 40. dakikada Larin maça dengeyi getiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçilirken 2. yarıda sahneye tekrardan Larin çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi. Galatasaray ise 81. dakikada Mostafa Mohamed ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken Galatasaray, 17 puanda kaldı.

Kuburlu maça ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

Larin geçen yıla benzer bir. performans sergiledi. Dün gece maçı kazanmak isteyen takım kazandı.

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