Beşiktaş’ta banka şubesinde soygun girişimi: Eski çalışan gözaltında
Beşiktaş’ta özel bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan eski banka çalışanı, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak eylemi gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenildi.
Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen M.S, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
M.S'nin, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.