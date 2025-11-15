Google Haberler

Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme: Göçükte kalanlar var

 Beyoğlu'nda bulunan M7 Metro inşaatında -6. kattaki iskelede çökme meydana geldi. 3 işçi kendi imkanları çıkarken, yaralı 2 işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda bulunan M7 Metro çalışması sırasında -6. katta bulunan iskelede çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken, yaralı 2 işçi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan çökme sonucu mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
