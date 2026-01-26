Google Haberler

Beşiktaş'ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı

Beşiktaş'ta bir otomobilde çıkan yangın park halindeki 3 araca daha sıçradı. 4 otomobil alev alev yanarken, yangında patlamalar da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürülürken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 03.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak'ta meydana geldi. 2 gündür park halindeki 34 PE 7744 plakalı otomobil henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı.

Patlamaların da yaşandığı yangın, yanan aracın yanında park halinde bulunan 06 ATE 23, 34 MHH 445, 27 EG 564 plakalı diğer 3 otomobile de sıçradı. Patlamalarla beraber yangın hızla büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan arabaların camlarını kırarak yangına müdahaleye başladı. İtfaiyenin yanan otomobillere müdahalesi sonucu 4 arabanın yandığı yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda 3 otomobil tamamen alevlere teslim olup kullanılamaz hale gelirken, 1 otomobil ise yangından kısmen zarar gördü.

Yanan arabalar ve kısmen yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
