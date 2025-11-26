Google Haberler

Beyaz Saray yakınlarında iki ABD askeri vuruldu

ABD’de Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeli vuruldu, Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, "O hayvan da ağır şekilde yaralandı; ancak buna rağmen saldırgan çok ağır bir bedel ödeyecek." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydedildi. Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

Trump'tan açıklama: O hayvan da ağır şekilde yaralandı

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, "O hayvan da ağır şekilde yaralandı; ancak buna rağmen saldırgan çok ağır bir bedel ödeyecek." dedi.

Trump'tan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  şunları söyledi:

"İki Ulusal Muhafız askerini vurup her ikisinin de durumunun kritik olmasına ve iki ayrı hastaneye kaldırılmasına neden olan o hayvan da ağır şekilde yaralandı; ancak buna rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek.

Yüce Ulusal Muhafızlarımıza ve tüm ordumuz ile kolluk kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. Onlar gerçekten Harika İnsanlar. Ben, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve Başkanlık makamıyla ilişkili herkes olarak, sizinleyiz!"

