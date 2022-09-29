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Biden ölen senatöre seslendi: Jackie, burada mısın?

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte ağustos ayında hayatını kaybeden senatöre seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da açlık, beslenme ve sağlık konulu konferansın açılış konuşmasında yeni bir gafa imza attı. Biden, konuşmasında geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Biden'ın senatörün hayatını kaybetmesinden dolayı şok içinde ve üzgün olduğu belirtildi.

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