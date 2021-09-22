Bill Gates Trakya'dan toprak aldı mı?

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Tarım yazarı Yıldırım şunları söyledi;

Gates çok uzun zamandır tarım arazilerine yatırım yapıyor. Geldiğimiz durumda ABD'de en çok toprağı olan iş insanı oldu bu nedenle kendisine 'Toprak Ağası' lakabı takıldı.

TÜRKİYE YATIRIMLARI

Bill Gates'in Türkiye'de binlerce dönümlük tarım arazisi aldığı iddia ediliyor. Fakat ben bunun tapusunu görmediğim için net bir bilgi veremiyorum. Bunun yanında Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile görüştüğü biliniyor.

HAYVANCILIĞA SAVAŞ AÇTI, YAPAY ET ÜRETİMİNE YATIRIM YAPTI

Son yıllarda iklim değişikliği konusundaki çalışmaları ile dikkat çeken Bill Gates, aynı zamanda yapay et üretimi konusunda yatırım yapan ve bu nedenle hayvancılığa özellikle de sığır yetiştiriciliğine adeta savaş açmış durumda.