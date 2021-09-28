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Binlerce koyun dönüş yolunda

Koyun sürülerinin havaların soğumaya başlamasıyla köylere dönüşü başladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başladı.

Gün içinde doğada otlatılan binlerce koyun, belirli noktalarda dinlendirilip, sağım işleminden geçiriliyor.

Kar yağışı ile ağıllara götürülecek koyunlara kış süresince burada bakılacak.

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