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  4. Biotrend 250 Milyon dolar yatırımla çöpü pırlantaya çevirecek

Biotrend 250 Milyon dolar yatırımla çöpü pırlantaya çevirecek

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu pazar Vahap Munyar'ın konuğu Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Doğanlar Holding'in iştiraki Biotrend'in metan gazından elektrik ürettiğini belirten Davut Doğan, "Türkiye'de üretilen 85 bin tonun yarısı işleniyor. Biz de bunun yüzde 20'sini işliyoruz. 90 milyon dolar yatırım yaptık. Çöpte pırlanta bulduk. Hedefimiz toplamda 250 milyon dolar yatırım yapmak" dedi.

Doğan, Türkiye'nin işlenmeyen çöplerden kaybının 1,5 milyar lira olduğunu belirterek "Desteklenirse HES'lere rakip olabilir" şeklinde konuştu.

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