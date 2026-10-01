Bir çuval unla başladı, hayata yeniden tutundu: Şimdi günde 150 tane yapıyor
Sakarya’da eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Muazzez Akdoğdu, borçlar nedeniyle hapse girdi, kışın yırtık terlikle temizliğe ve yevmiyeli işlere gitti. Bir çuval unla evinde üretime başlayan Akdoğdu, yıllar içinde işini büyüttü. Yüzde 50 engeline ve bir elini tam kullanamamasına rağmen bugün Serdivan Köylü Pazarı’nda yoğun günlerde 150’ye yakın gözleme satarak geçimini sağlıyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA