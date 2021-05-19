📌Ülkelerin markalaşması ve Türkiye

Çiğdem Penn’le Araştırı-Yorum’a bu hafta GENNA İSTANBUL Ajans Başkanı A. Selim Tuncer konuk oldu. Ülkelerin markalaşmalarında iletişimin ve algının önemine değinen Tuncer, markalaşma meselesinin devlet politikasına dönüştürülmesi ve devamlılığının sağlanması gerektiğine işaret etti. Tuncer, Türkiye’nin turizmde çevresindeki ülkelerden özel ilgi gördüğünü vurgularken, bu yönelimin Türkiye için sivil bir güç olduğunu söyledi. Türkiye’nin sadece bölgenin değil dünyanın kalbi olduğunun altını çizen Tuncer, “Bir servetin üstünde yatıyoruz ama bu serveti bir türlü sermayeye çeviremiyoruz” diye konuştu. “Bizim Türkiye olarak bir ütopyamız yok” diyen Tuncer, “83 milyon insan olarak bir ütopyamız olsa bu hemen bugünümüzü değiştirir” ifadelerini kullandı.