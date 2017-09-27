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"Bir teknemiz daha tutulursa gri bayrağa düşeriz"

Mustafa Demiröz, Türk bayraklı ticari yatların Yunanistan karasularına seyrine izin verilmemesine ilişkin "Eğer bir tekne, bir gemimiz daha tutulursa bizim gri bayrağa düşme tehlikemiz ortaya çıktığını ifade ediyorlar" dedi.
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