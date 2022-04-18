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  4. Bitcoin 1 ayın en düşüğünde! Alım fırsatı mı? | Sevcan Dedeoğlu ile Kripto Gündem

Bitcoin 1 ayın en düşüğünde! Alım fırsatı mı? | Sevcan Dedeoğlu ile Kripto Gündem

Bitcoin'de düşüş devam edecek mi? Mevcut seviyeler alım fırsatı mı? Yaşanan düşüşün nedenlerini ve beklentileri Kripto Para Uzmanı Sevcan Dedeoğlu, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor

DÜNYA Haber Merkezi
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Kripto para piyasaları yeni haftaya düşüşle başladı. Piyasanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 38 bin 700 doların altına indi. Ethereum ise 2 bin 895 dolara geriledi.

Bitcoin'de düşüş devam edecek mi? Mevcut seviyeler alım fırsatı mı? Yaşanan düşüşün nedenlerini ve beklentileri Kripto Para Uzmanı Sevcan Dedeoğlu, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor

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