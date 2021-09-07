Bitcoin için tarihi gün! İlk kez El Salvador'da resmi para birimi oldu

Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazandı. Bugün itibarıyla El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Doları'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

OTURMA İZNİ VERİYOR

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

4 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Bitcoin bu tarihi günün sabahında yüzde 1.8 yükselerek 52.600 doları gördü. Uzmanlar El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.

Bu tarz kampanyalar yeterli kişiye ulaşırsa fiyatlarda harekete yol açabiliyor. Ancak bu tarz suni hareketlere karşı yatırımcının temkinli olması gerekiyor.

SOLANA HIZLI YÜKSELDİ

Yaklaşık 2 hafta 50.000 doları kalıcı olarak kırmaya çalışan Bitcoin dün 51.000 doları aşmıştı.

Ethereum yüzde 0.24 yükselişle 3.925 dolara çıktı. Günün en dikkat çeken yükselişine ise şu ana kadar yüzde 28 ile Solana imza attı.