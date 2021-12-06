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  4. Bitcoin ve Ethereum'da deprem! Bu hafta nasıl geçecek? | Helin Çelik ile Kripto Gündem

Bitcoin ve Ethereum'da deprem! Bu hafta nasıl geçecek? | Helin Çelik ile Kripto Gündem

Kripto para piyasaları yaşanan büyük satış dalgasının ardından toparlanma gayretine girdi. Piyasada beklentileri Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, Dünya Web TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Kripto para piyasalarında hafta sonu sert geçti. Yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Etherium da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederek 3 bin 500 doların altını test etti.

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