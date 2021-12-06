Bitcoin ve Ethereum'da deprem! Bu hafta nasıl geçecek? | Helin Çelik ile Kripto Gündem

Kripto para piyasalarında hafta sonu sert geçti. Yüzde 20'den fazla düşüş gören Bitcoin 42 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasa hakimiyeti bakımından ikinci sıradaki Etherium da yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederek 3 bin 500 doların altını test etti.