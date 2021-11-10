Bitcoin ve Ethereum’da rekor sonrası beklentiler | Hangi altcoinler öne çıkacak?

Bitcoin hafta başında 68500 dolar, Ethereum ise 4837 dolar ile rekor seviyelere ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri de 3 trilyon doları buldu.

Dedeoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

Her şeyin rallisinin başladığı bir dönemdeyiz. Balinalar alım yapıyor. Bitcoin ve Ethereum rekorun ardından bir miktar geri çekilse de enflasyon beklentileri yüksek olduğu için yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bitcoin yıl sonu 80 bin dolar, Ethereum ise 6 bin 500 dolar olabilir. Önümüzdeki dönemde Solana, Polkadot ve Avax gibi akıllı sözleşmeler de Ethereum ile birlikte yükselişini sürdürecektir