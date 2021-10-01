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Bitcoin'de düşüş bitti mi? Kripto paralarda yön neresi? Altcoin rallisi ne zaman?

Bitcoin Evergrande dalgalanmasının ardından gerçekleşen yükselişini uzun soluğa yayamadı. Fiyatlar geri çekildi. Şimdi ise 42 bin dolarların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yüksek oynaklık nedeniyle özellikle al-satçılar yani traderların kafası karışık. Bitcoin'de düşüş bitti mi?

DÜNYA Haber Merkezi
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https://currency.com/ sponsorluğunda Kripto Gündem programımızda bu haftaki konuğumuz, bir yatırımcı/trader ve mentör olan Quant Analyst Atilla Yurtseven.

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