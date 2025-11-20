Böcek ailesinin kilitli otel kapısından çıkmadığı anlar kameraya yansıdı: Kapıyı kırmaya çalışmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürerken yeni gelişmeler de ortaya çıktı.

Resepsiyon görevlisi oteli kilitleyerek yemeğe gitmiş

Yazıda, resepsiyon görevlisi olarak çalışan M.M.U.D.C'nin "bilgi sahibi" sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık, "şüpheli" olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi. Ayrıca, M.M.U.D.C'nin savcılıktaki ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği belirtildi.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, baba kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C'nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

Kapıda kaldıkları anlar saniye saniye kamerada

Ambulansın otelin önüne yaklaştığı sırada, talihsiz aile kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı. Baba Servet Böcek, kucağındaki çocuğuyla birlikte kapıyı zorlayarak açmaya çalışsa da sonuç alamadı.

Kapıyı kırmaya çalıştılar

Etraftaki vatandaşlar da kapıyı açmak için çaba gösterirken, M.M.U.D.C. geri döndüğünde otelin önünde ambulansı fark etti. Şüpheli girişe gelerek kapıyı açtığı sırada, baba Böcek’in yaklaşık 6 dakika boyunca dışarı çıkmak için mücadele ettiği anlaşıldı. Ailenin kilitli kapı yüzünden otelden çıkıp ambulansa ulaşmaya çalıştığı o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, Servet Böcek’in yarı baygın durumdaki çocuğunu kucağında tutarak kapıyı kırmaya uğraştığı görülüyor.