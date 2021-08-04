Bodrum yangınında son durum

Milas Beyciler’de başlayan yangın kısa sürede Çökertme’yi etkisi altına aldı. Gökpınar, Yukarı Mazı ve Aşağı Mazı Mahallelerine de ulaşan yangına müdahale sürüyor.

Yangına müdahale etmek ve koordinasyonu sağlamak Mumcular’da bir kriz masası oluşturuldu. İhtiyaç duyulan malzemeler buraya getiriliyor ve gıda, hijyen, ecza gibi gruplara ayrılarak burada tasnif ediliyor.

'TEKNELERLE TAHLİYE EDİLİP, OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER'

Bodrum Ticaret Odası Başkanı (BODTO) Mahmut Kocadon, yaşananları DÜNYA WEB TV'den Ceyhun Kuburlu'ya anlattı. Kocadon, Mazıköy'de yaşayan 1200 vatandaşın teknelerle tahliye edildiğini ve otellerde yerleştirildiğini belirtti.

DÜNYA Gazetesi YouTube kanalına abone olmak için TIKLAYIN



