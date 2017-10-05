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Bodrum'a 2 bin 116 turist geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 116 turist geldi
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