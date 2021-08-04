Bodrum'da jet ski rezaleti: Yangın söndürme uçağına engel oldu

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi 8. gününe girirken Avrupa'dan gelerek yangınla mücadele eden yangın söndürme uçağının önüne bir jet ski atladı. Kaza yapmamak için motorlarını durduran uçak uzun süre kalkış yapamadı.

Muğla'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman personelinin yanı sıra asker, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar omuz omuza çalışıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deviz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına denizden destek oluyor.

Yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, İspanya ile Rusya'dan 2'şer yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter katılıyor.