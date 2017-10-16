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Bodrum'da yangın

Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve civardaki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangının kontrol altına alınması için, itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.İ
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