Bodrum'daki yangın yerleşim alanlarına ilerliyor

Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yangına müdahale ediliyor.