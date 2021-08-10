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Bodrum'daki yangın yerleşim alanlarına ilerliyor

Bodrum'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim bölgesine doğru ilerlemeye başladı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yangına müdahale ediliyor.

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