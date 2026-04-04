Bolu Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Belediye binasında arama yapıldı

Başkan Tanju Özcan’ın da tutuklandığı Bolu Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın 35’inci gününde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek kapsamlı arama yaptı.

Mutluhan Yıldız

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Bolu Belediyesi binasında hareketlilik yaşandı. Çok sayıda jandarma ekibi belediye binasına gelerek arama çalışması başlattı.

35 gün önce operasyon düzenlenmişti

Soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. “Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak haksız menfaat sağlamaya zorlaması” (irtikap) suçlamasıyla yürütülen süreçte, şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

Başkan Özcan tutuklanmıştı

Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklanmasına karar vermişti. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi kararı uygulanmış, diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

