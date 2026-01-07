Google Haberler

Bolu’da karlar arasında yaban kedisi görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin izleme çalışmaları sırasında Bolu’da karlar arasında gizlenen yaban kedisi kayıt altına alınırken, nadir görüntü yaban hayatının zarafetini gözler önüne serdi.

 Bolu'da karların içinde gizlenen yaban kedisi görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karlar içinde gizlenen yaban kedisinin görüntüsüne yer verildi.

Yaban kedisinin Bolu DKMP ekiplerince yürütülen yaban hayatı koruma ve izleme çalışmaları sırasında kayıt altına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bolu'da nadir bir an, yaban kedisi. Beyaz örtünün arasından süzülen bu derin bakış, doğanın en asil misafirlerinden birine ait. Karların içinde ustalıkla gizlenen yaban kedisi, yaban hayatının zarafetini ve gücünü tek bir karede gözler önüne seriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
