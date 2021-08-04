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Bolu'da yabancılara zam önergesine onay

Bolu Belediye Başkanı'nın yabancıların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam önergesi kabul edildi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi.

Özcan, yabancılarla ilgili ifadelerinin ardından birçok kesimin kendisini eleştirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Önergesinin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savunarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar. Anayasada bahsedilen eşitlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından geçerlidir." ifadesini kullandı.

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