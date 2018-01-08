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Bozdağ: OHAL bir kez daha uzatılacak

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklamalarda bulundu.
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