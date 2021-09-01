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Bozkurt'ta görev yapan komandolar ant içerek ayrıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden sonra görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok yerde vatandaşı yalnız bırakmadı.

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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