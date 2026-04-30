Buldan’daki yangının izleri silinmedi: Dağlar hâlâ siyaha bürünmüş durumda
Denizli’nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos 2025’te başlayıp beş gün süren orman yangınının etkileri aradan geçen zamana rağmen hâlâ net şekilde görülüyor. Bölmekaya Mahallesi çevresindeki yamaç ve tepelerde oluşan ağır tahribat, doğanın uğradığı zararı ortaya koyarken, bölgede temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor; yetkililer ise doğanın yeniden toparlanmasının uzun yıllar alabileceğine dikkat çekiyor.
